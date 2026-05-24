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Explore ton Jura La balade du lynx- Dès 10 ans Wolschwiller

Explore ton Jura La balade du lynx- Dès 10 ans Wolschwiller dimanche 14 juin 2026.

Adresse : rue des étangs

Ville : 68480 Wolschwiller

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Wolschwiller

Explore ton Jura La balade du lynx- Dès 10 ans

rue des étangs Wolschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Déambulation poétique et Land art 20 places
Approchez-vous du lynx par la poésie, la musique et le Land-art, avec Victor Saudan, Philippe Koerper et Matthias Bosshard   .

rue des étangs Wolschwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 

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English :

Poetic wandering and Land art 20 places

L’événement Explore ton Jura La balade du lynx- Dès 10 ans Wolschwiller a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Sundgau

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