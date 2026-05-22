Sculpture sur bois Wolschwiller
Sculpture sur bois Wolschwiller samedi 13 juin 2026.
Wolschwiller
Sculpture sur bois
2 rue de l’église Wolschwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir la réserve biologique de Wolschwiller à travers un sentier de découverte animé par les professionnels et bénévoles de la réserve.. Réservation obligatoire
La sculpture sur bois à la tronçonneuse est un vérible art. Coupes précises, détails délicats, motifs géométriques, se conjugent avec habilleté, endurance et puissance.Venez encourager notre sculpteur dans sa performance. .
2 rue de l’église Wolschwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20
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English :
Come and discover the Wolschwiller biological reserve on a discovery trail led by reserve professionals and volunteers. Reservation required
L’événement Sculpture sur bois Wolschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau
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