Wolschwiller

Sculpture sur bois

2 rue de l’église Wolschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir la réserve biologique de Wolschwiller à travers un sentier de découverte animé par les professionnels et bénévoles de la réserve.. Réservation obligatoire

La sculpture sur bois à la tronçonneuse est un vérible art. Coupes précises, détails délicats, motifs géométriques, se conjugent avec habilleté, endurance et puissance.Venez encourager notre sculpteur dans sa performance. .

2 rue de l’église Wolschwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Wolschwiller biological reserve on a discovery trail led by reserve professionals and volunteers. Reservation required

L’événement Sculpture sur bois Wolschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau