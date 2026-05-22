Notre part sauvage, la controverse du loup Wolschwiller
Notre part sauvage, la controverse du loup Wolschwiller samedi 13 juin 2026.
Wolschwiller
Notre part sauvage, la controverse du loup
4 rue de l’église Wolschwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Notre part sauvage, la controverse du loup Dès 12 ans. Réservation obligatoire
Homme VS Loup ? Homme AVEC loup ? Voici le documentaire réalisé par Monsieur Jean-Pierre VALENTIN qui questionne sur la cohabitation avec le
loup. La soirée est animée par Monsieur Alain LAURENT Président de l’Observatoire des Carnivores Sauvages. .
4 rue de l’église Wolschwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20
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English :
Our wild side, the wolf controversy From age 12. Reservation required
L’événement Notre part sauvage, la controverse du loup Wolschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau
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