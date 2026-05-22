Wolschwiller

Notre part sauvage, la controverse du loup

4 rue de l’église Wolschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Notre part sauvage, la controverse du loup Dès 12 ans. Réservation obligatoire

Homme VS Loup ? Homme AVEC loup ? Voici le documentaire réalisé par Monsieur Jean-Pierre VALENTIN qui questionne sur la cohabitation avec le

loup. La soirée est animée par Monsieur Alain LAURENT Président de l’Observatoire des Carnivores Sauvages. .

4 rue de l’église Wolschwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

Our wild side, the wolf controversy From age 12. Reservation required

L’événement Notre part sauvage, la controverse du loup Wolschwiller a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau