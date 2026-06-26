Découverte yoga piscine apéritif Chateau de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau vendredi 17 juillet 2026.

Val de Louyre et Caudeau

Découverte yoga piscine apéritif

Chateau de Saint Maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Découverte du yoga + piscine et apéritif au Château de Saint Maurice à Saint Laurent des Bâtons.

Les vendredis 17 juillet et 21 août 2026 à 18h30.

Sur réservation au 07 82 01 16 07

Venez profiter d’un moment de bien-être et de convivialité au coeur de château de Saint Maurice.

Découverte du yoga + piscine et apéritif au Château de Saint Maurice à Saint Laurent des Bâtons.

Les vendredis 17 juillet et 21 août 2026 à 18h30.

Cours dispensés par Céline Condot

Venez profiter d’un moment de bien-être et de convivialité au coeur de château de Saint Maurice.

Séance de yoga: 10 €

Apéritif gourmand: 15€

Formule complète: 25€

Sur réservation au 07 82 01 16 07 .

Chateau de Saint Maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 16 07

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English : Découverte yoga piscine apéritif

Introductory Yoga Class + Swimming and Aperitif at the Château de Saint Maurice in Saint Laurent des Bétons.

Fridays, July 17 and August 21, 2026, at 6:30 p.m.

Reservations required at 07 82 01 16 07

Come enjoy a moment of well-being and camaraderie in the heart of the Château de Saint Maurice.

L’événement Découverte yoga piscine apéritif Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux