Découverte yoga piscine apéritif Chateau de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau
Découverte yoga piscine apéritif Chateau de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau vendredi 17 juillet 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Découverte yoga piscine apéritif
Chateau de Saint Maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21
Découverte du yoga + piscine et apéritif au Château de Saint Maurice à Saint Laurent des Bâtons.
Les vendredis 17 juillet et 21 août 2026 à 18h30.
Sur réservation au 07 82 01 16 07
Venez profiter d’un moment de bien-être et de convivialité au coeur de château de Saint Maurice.
Découverte du yoga + piscine et apéritif au Château de Saint Maurice à Saint Laurent des Bâtons.
Les vendredis 17 juillet et 21 août 2026 à 18h30.
Cours dispensés par Céline Condot
Venez profiter d’un moment de bien-être et de convivialité au coeur de château de Saint Maurice.
Séance de yoga: 10 €
Apéritif gourmand: 15€
Formule complète: 25€
Sur réservation au 07 82 01 16 07 .
Chateau de Saint Maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 16 07
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English : Découverte yoga piscine apéritif
Introductory Yoga Class + Swimming and Aperitif at the Château de Saint Maurice in Saint Laurent des Bétons.
Fridays, July 17 and August 21, 2026, at 6:30 p.m.
Reservations required at 07 82 01 16 07
Come enjoy a moment of well-being and camaraderie in the heart of the Château de Saint Maurice.
L’événement Découverte yoga piscine apéritif Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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