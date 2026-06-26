Stage de yoga Jyotis Accompagnement Val de Louyre et Caudeau dimanche 19 juillet 2026.

Val de Louyre et Caudeau

Stage de yoga Jyotis Accompagnement

Courteilles Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-19

Partagez un moment de détente en participant aux stages de yoga à Saint-Laurent-des-Bâtons du 19 au 25 juillet.

Renseignements et inscriptions au 06 61 72 60 05 / jyotis.accompagnement@gmail.com

Plus d’informations sur www.jyotisaccompagnement.com

Partagez un moment de détente en participant au stage de yoga à Saint-Laurent-des-Bâtons du 19 au 25 juillet 2026.

Au programme

-Pratique tonique de 3 heures le matin

-Repos l’après-midi

-Relaxation et régénération profonde le soir

-Promenade dans le forêt, sylvothérapie, calinothérapie avec les animaux de Courteilles

-Séance de coaching ou de thérapie en supplément avec Stéphanie, coach professionnelle et psychanalyste diplomée et certifiée

Renseignements et inscriptions au 06 61 72 60 05 / jyotis.accompagnement@gmail.com

Stage en pleine nature

Repas végétariens et bios

Plus d’informations sur www.jyotisaccompagnement.com .

Courteilles Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 60 05 jyotis.accompagnement@gmail.com

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English : Stage de yoga Jyotis Accompagnement

Enjoy a relaxing break by taking part in the yoga courses in Saint-Laurent-des-Bâtons from 19 to 25 July.

For enquiries and bookings, call 06 61 72 60 05 or email jyotis.accompagnement@gmail.com

Further information at: www.jyotisaccompagnement.com

L’événement Stage de yoga Jyotis Accompagnement Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux