Stage de yoga Jyotis Accompagnement Val de Louyre et Caudeau
Stage de yoga Jyotis Accompagnement Val de Louyre et Caudeau dimanche 19 juillet 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Stage de yoga Jyotis Accompagnement
Courteilles Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-19
Partagez un moment de détente en participant aux stages de yoga à Saint-Laurent-des-Bâtons du 19 au 25 juillet.
Renseignements et inscriptions au 06 61 72 60 05 / jyotis.accompagnement@gmail.com
Plus d’informations sur www.jyotisaccompagnement.com
Partagez un moment de détente en participant au stage de yoga à Saint-Laurent-des-Bâtons du 19 au 25 juillet 2026.
Au programme
-Pratique tonique de 3 heures le matin
-Repos l’après-midi
-Relaxation et régénération profonde le soir
-Promenade dans le forêt, sylvothérapie, calinothérapie avec les animaux de Courteilles
-Séance de coaching ou de thérapie en supplément avec Stéphanie, coach professionnelle et psychanalyste diplomée et certifiée
Renseignements et inscriptions au 06 61 72 60 05 / jyotis.accompagnement@gmail.com
Stage en pleine nature
Repas végétariens et bios
Plus d’informations sur www.jyotisaccompagnement.com .
Courteilles Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 60 05 jyotis.accompagnement@gmail.com
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English : Stage de yoga Jyotis Accompagnement
Enjoy a relaxing break by taking part in the yoga courses in Saint-Laurent-des-Bâtons from 19 to 25 July.
For enquiries and bookings, call 06 61 72 60 05 or email jyotis.accompagnement@gmail.com
Further information at: www.jyotisaccompagnement.com
L’événement Stage de yoga Jyotis Accompagnement Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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