Journée découverte du château dans le parc et défis des seigneurs Val de Louyre et Caudeau
dimanche 26 juillet 2026 · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Journée découverte du château dans le parc et défis des seigneurs
135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09
En famille ou entre amis, venez vivre un après-midi immersif au cœur de l’histoire, entre jeux, défis et détente, dans le cadre exceptionnel du Château de Saint-Maurice.
Réservation obligatoire 06 14 99 11 91
En famille ou entre amis, venez vivre un après-midi immersif au cœur de l’histoire, entre jeux, défis et détente, dans le cadre exceptionnel du Château de Saint-Maurice.
Réservation obligatoire 06 14 99 11 91 .
135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 99 11 91
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English : Journée découverte du château dans le parc et défis des seigneurs
With family or friends, come enjoy an immersive afternoon steeped in history—filled with games, challenges, and relaxation—in the exceptional setting of the Château de Saint-Maurice.
Reservations required: 06 14 99 11 91
L’événement Journée découverte du château dans le parc et défis des seigneurs Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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