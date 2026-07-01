Sonothérapie Chateau de saint maurice Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Sonothérapie

Chateau de saint maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-15

Offrez-vous une pause hors du temps dans le cadre enchanteur du Château de Saint-Maurice, laissez-vous porter par une expérience de détente profonde grâce aux sons et aux vibrations.

Sabrina, praticienne en sonothérapie , vous invite à vous reconnecter à votre énergie interieure

OFFREZ-VOUS UNE PAUSE HORS DU TEMPS AU CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE…

Dans le cadre enchanteur du Château de Saint-Maurice, laissez-vous porter par une expérience de détente profonde grâce aux sons et aux vibrations.

Guidée par Sabrina, praticienne en sonothérapie, cette séance vous invite à ralentir, à relâcher les tensions du quotidien et à vous reconnecter à votre énergie intérieure.

Sur réservation .

Chateau de saint maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 04 37 15

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English : Sonothérapie

Treat yourself to a timeless escape in the enchanting setting of the Château de Saint-Maurice, and let yourself be carried away by an experience of deep relaxation through sound and vibration.

Sabrina, a sound therapy practitioner, invites you to reconnect with your inner energy.

L’événement Sonothérapie Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux