Sonothérapie Chateau de saint maurice Val de Louyre et Caudeau
samedi 18 juillet 2026 · Chateau de saint maurice · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Sonothérapie
Chateau de saint maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15
Offrez-vous une pause hors du temps dans le cadre enchanteur du Château de Saint-Maurice, laissez-vous porter par une expérience de détente profonde grâce aux sons et aux vibrations.
Sabrina, praticienne en sonothérapie , vous invite à vous reconnecter à votre énergie interieure
OFFREZ-VOUS UNE PAUSE HORS DU TEMPS AU CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE…
Dans le cadre enchanteur du Château de Saint-Maurice, laissez-vous porter par une expérience de détente profonde grâce aux sons et aux vibrations.
Guidée par Sabrina, praticienne en sonothérapie, cette séance vous invite à ralentir, à relâcher les tensions du quotidien et à vous reconnecter à votre énergie intérieure.
Sur réservation .
Chateau de saint maurice 135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 04 37 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sonothérapie
Treat yourself to a timeless escape in the enchanting setting of the Château de Saint-Maurice, and let yourself be carried away by an experience of deep relaxation through sound and vibration.
Sabrina, a sound therapy practitioner, invites you to reconnect with your inner energy.
L’événement Sonothérapie Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Val de Louyre et Caudeau (Dordogne)
- Visite guidée du Maquis de Durestal Route du Maquis Val de Louyre et Caudeau 9 juillet 2026
- Nayembo, le concert en caravane scène Val de Louyre et Caudeau 10 juillet 2026
- Visite théâtralisée du Maquis de Durestal Route du Maquis Val de Louyre et Caudeau 16 juillet 2026
- Découverte yoga piscine apéritif Chateau de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau 17 juillet 2026
- Stage de yoga Jyotis Accompagnement Val de Louyre et Caudeau 19 juillet 2026