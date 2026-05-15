Nayembo, le concert en caravane scène Val de Louyre et Caudeau
Nayembo, le concert en caravane scène Val de Louyre et Caudeau vendredi 10 juillet 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Nayembo, le concert en caravane scène
Jardins ès liens Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert en Caravane scène le vendredi 10 juillet 2026 à 19 heures aux Jardins ès liens de Sainte-Alvère (en contrebas de l’église).
Née d’une mère rwandaise, NAYEMBO chante son parcours de femme en langue swahili sur une musique qu’elle qualifie de Soul Afropéenne .
Concert en Caravane scène le vendredi 10 juillet 2026 à 19 heures aux Jardins ès liens de Sainte-Alvère, en contrebas de l’église. (report du 16 mai 2026).
Née d’une mère rwandaise, NAYEMBO chante son parcours de femme en langue swahili sur une musique qu’elle qualifie de Soul Afropéenne .
7 euros adultes 5 euros enfants gratuit moins de 6 ans .
Jardins ès liens Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80
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English : Nayembo, le concert en caravane scène
Concert en Caravane scène on Friday, July 10, 2026 at 7pm at the Jardins ès liens de Sainte-Alvère (below the church).
Born to a Rwandan mother, NAYEMBO sings about her journey as a woman in Swahili, to music she describes as Afropean Soul .
L’événement Nayembo, le concert en caravane scène Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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