Val de Louyre et Caudeau

Nayembo, le concert en caravane scène

Jardins ès liens Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert en Caravane scène le vendredi 10 juillet 2026 à 19 heures aux Jardins ès liens de Sainte-Alvère (en contrebas de l’église).

Née d’une mère rwandaise, NAYEMBO chante son parcours de femme en langue swahili sur une musique qu’elle qualifie de Soul Afropéenne .

Concert en Caravane scène le vendredi 10 juillet 2026 à 19 heures aux Jardins ès liens de Sainte-Alvère, en contrebas de l’église. (report du 16 mai 2026).

Née d’une mère rwandaise, NAYEMBO chante son parcours de femme en langue swahili sur une musique qu’elle qualifie de Soul Afropéenne .

7 euros adultes 5 euros enfants gratuit moins de 6 ans .

Jardins ès liens Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80

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English : Nayembo, le concert en caravane scène

Concert en Caravane scène on Friday, July 10, 2026 at 7pm at the Jardins ès liens de Sainte-Alvère (below the church).

Born to a Rwandan mother, NAYEMBO sings about her journey as a woman in Swahili, to music she describes as Afropean Soul .

L’événement Nayembo, le concert en caravane scène Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux