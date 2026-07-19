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AGENDA · Val de Louyre et Caudeau

Exposition peintures de Els Bulsink place du château Val de Louyre et Caudeau

vendredi 31 juillet 2026 · place du château · Val de Louyre et Caudeau

Exposition peintures de Els Bulsink place du château Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
place du château
Adresse
La galerie
Ville
24510 Val de Louyre et Caudeau
Département
Dordogne
Tarif

Val de Louyre et Caudeau

Exposition peintures de Els Bulsink

place du château La galerie Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-31

Exposition de peinture à La Galerie, place du château, du 31 juillet au 6 août
Exposition de peinture à La Galerie, place du château, du 31 juillet au 6 août   .

place du château La galerie Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 92 38 

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English : Exposition peintures de Els Bulsink

Exhibition of paintings by ELs Bulsink

L’événement Exposition peintures de Els Bulsink Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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