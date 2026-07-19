Exposition peintures de Els Bulsink place du château Val de Louyre et Caudeau

vendredi 31 juillet 2026 · place du château · Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Exposition peintures de Els Bulsink

place du château La galerie Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-31

Exposition de peinture à La Galerie, place du château, du 31 juillet au 6 août

Exposition de peinture à La Galerie, place du château, du 31 juillet au 6 août .

place du château La galerie Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 92 38

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English : Exposition peintures de Els Bulsink

Exhibition of paintings by ELs Bulsink

L’événement Exposition peintures de Els Bulsink Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux