Exposition peintures de Els Bulsink place du château Val de Louyre et Caudeau
vendredi 31 juillet 2026 · place du château · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Exposition peintures de Els Bulsink
place du château La galerie Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-31
Exposition de peinture à La Galerie, place du château, du 31 juillet au 6 août
Exposition de peinture à La Galerie, place du château, du 31 juillet au 6 août .
place du château La galerie Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 92 38
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English : Exposition peintures de Els Bulsink
Exhibition of paintings by ELs Bulsink
L’événement Exposition peintures de Els Bulsink Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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