Théâtre en plein air au Château de la Pommerie Château de la Pommerie musée Napoléon Val de Louyre et Caudeau
mercredi 22 juillet 2026 · Château de la Pommerie musée Napoléon · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Théâtre en plein air au Château de la Pommerie
Château de la Pommerie musée Napoléon 215 allée de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Soirée théâtrale en plein air suivie d’un repas champêtre au cours duquel vous pourrez retrouver l’auteur et l’acteur, dans le cadre historique du Château de la Pommerie qui abrite le Musée Napoléon à Cendrieux.
Sur réservation
Soirée théâtrale en plein air suivie d’un repas champêtre au cours duquel vous pourrez retrouver l’auteur et l’acteur, dans le cadre historique du Château de la Pommerie qui abrite le Musée Napoléon à Cendrieux.
Pour la première fois, ce ne sera pas l’Empereur Napoléon 1er qui en sera le héros, mais Beaumarchais, un de ses contemporains. Cette pièce fine, intelligente et ciselée nous est présentée avec talent par Gérard Linsolas.
Programme de la soirée
19h, accueil du public
19h30, début du spectacle
21h, dîner sur la terrasse du château
Repli possible envisagé.
Sur réservation .
Château de la Pommerie musée Napoléon 215 allée de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 24 03
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English : Théâtre en plein air au Château de la Pommerie
An open-air theatre evening followed by a country-style meal, during which you will have the chance to meet the playwright and the actor, set against the historic backdrop of the Château de la Pommerie, home to the Napoleon Museum in Cendrieux.
L’événement Théâtre en plein air au Château de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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