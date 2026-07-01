Théâtre en plein air au Château de la Pommerie Château de la Pommerie musée Napoléon Val de Louyre et Caudeau

mercredi 22 juillet 2026 · Château de la Pommerie musée Napoléon · Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Théâtre en plein air au Château de la Pommerie

Château de la Pommerie musée Napoléon 215 allée de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Soirée théâtrale en plein air suivie d’un repas champêtre au cours duquel vous pourrez retrouver l’auteur et l’acteur, dans le cadre historique du Château de la Pommerie qui abrite le Musée Napoléon à Cendrieux.

Sur réservation

Soirée théâtrale en plein air suivie d’un repas champêtre au cours duquel vous pourrez retrouver l’auteur et l’acteur, dans le cadre historique du Château de la Pommerie qui abrite le Musée Napoléon à Cendrieux.

Pour la première fois, ce ne sera pas l’Empereur Napoléon 1er qui en sera le héros, mais Beaumarchais, un de ses contemporains. Cette pièce fine, intelligente et ciselée nous est présentée avec talent par Gérard Linsolas.

Programme de la soirée

19h, accueil du public

19h30, début du spectacle

21h, dîner sur la terrasse du château

Repli possible envisagé.

Sur réservation .

Château de la Pommerie musée Napoléon 215 allée de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 24 03

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English : Théâtre en plein air au Château de la Pommerie

An open-air theatre evening followed by a country-style meal, during which you will have the chance to meet the playwright and the actor, set against the historic backdrop of the Château de la Pommerie, home to the Napoleon Museum in Cendrieux.

L’événement Théâtre en plein air au Château de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux