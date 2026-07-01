Visite du château de Saint Maurice + piscine + atelier création Val de Louyre et Caudeau
jeudi 23 juillet 2026 · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Visite du château de Saint Maurice + piscine + atelier création
135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez profiter d’une jolie visite guidée du château avec un accès piscine et un atelier de création pour éveiller votre imaginaire!
Venez profiter d’une jolie visite guidée du château avec un accès piscine et un atelier de création pour éveiller votre imaginaire! .
135 Route de l’Ancienne Bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite du château de Saint Maurice + piscine + atelier création
Come and enjoy a lovely guided tour of the castle, including access to the swimming pool and a creative workshop to spark your imagination!
L’événement Visite du château de Saint Maurice + piscine + atelier création Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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