Salbris

Découvertes Sologne Nature Nuage d’étoiles

Place de l’église Salbris Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

À l’écart des lumières, éteignez vos lampes de poches et observez petit à petit d’autres lumières prendre vie.

Découverte Sologne Nature À l’écart des lumières, éteignez vos lampes de poches et observez petit à petit d’autres lumières prendre vie. Le regard tourné vers le ciel, venez découvrir, les étoiles, les constellations, les planètes…C’est un vaste monde qui nous entoure, un spectacle dont on ne se lasse pas depuis des milliers d’années. 6 .

Place de l’église Salbris 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 kelly.duhornay@sologne-nature.org

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English :

Away from the lights, turn off your flashlights and watch as other lights gradually come to life.

L’événement Découvertes Sologne Nature Nuage d’étoiles Salbris a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT41