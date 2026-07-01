Tristan, Yseult & Cie – Salbris (41), Salbris, Salbris

Informations pratiques

Tristan, Yseult & Cie – Salbris (41) Lundi 19 octobre, 15h00 Salbris Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T15:00:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-19T15:00:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00

Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?

Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?

Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?

Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?

Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.

Salbris Salbris Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval ! Tony

Tristan, Yseult & Cie