UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salbris

Tristan, Yseult & Cie – Salbris (41), Salbris, Salbris

lundi 19 octobre 2026 · Salbris

Tristan, Yseult & Cie – Salbris (41), Salbris, Salbris

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Lieu
Salbris
Adresse
Salbris
Ville
41300 Salbris
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Tristan, Yseult & Cie – Salbris (41) Lundi 19 octobre, 15h00 Salbris Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T15:00:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-19T15:00:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00

Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?
Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?
Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?
Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?
Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.

Salbris Salbris Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval ! Tony

Tristan, Yseult & Cie

À voir aussi à Salbris (Loir-et-Cher)