Romorantin-Lanthenay

Découvertes Sologne Nature Plantes aux 1001 vertues

Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Lors d’une balade sur les chemins, nous irons à la recherche des plantes et fleurs comestibles mais aussi médicinales.

Lors d’une balade sur les chemins de Villefranche-sur-Cher, nous irons à la recherche des plantes et fleurs comestibles mais aussi médicinales. Beaucoup de plantes et de fleurs peuvent nous aider face à différents maux plantain, achillée, ortie et bien d’autres encore ! Comment les récolter ? Lesquelles privilégier ? Quelles plantes sont toxiques ? Venez avec nous, au détour d’un chemin, pour en apprendre plus sur ces plantes et pour apprendre de délicieuses recettes à réaliser en famille ou entre amis. A 14h 6 .

Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 alissa.prevoteau@sologne-nature.org

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English :

On a stroll along the paths, we’ll go in search of edible and medicinal plants and flowers.

L’événement Découvertes Sologne Nature Plantes aux 1001 vertues Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT41