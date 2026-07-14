Informations pratiques

Découvre la technique de tataki zomé Maison des arts du fil Rennes 15 et 18 juillet Ille-et-Vilaine

30 euros

Le tataki-zomé est un art ancestral japonais. Venez réaliser une impression sur un tissu ou un papier en martelant des végétaux fraîchement cueillis.

Nous irons dans un premier temps récupérer les végétaux que nous souhaitons imprimer aux abords de la Maison des Arts du Fil. Ensuite il faudra préparer son tissu (utiliser un tissu propre lavé au préalable, le repasser et utiliser un fixateur sur son tissu avant ou après en fonction du fixateur utilisé). Puis nous allons réaliser l’impression végétale, en créant notre composition, en fixant nos éléments puis en les martelant. Il ne nous reste qu’à nettoyer et faire sécher notre tissu !

Pour qui ? Débutant

Quels matériels fournis ? Tissus en coton, ou lin clairs pour l’impression, feuilles et fleurs à imprimer, marteaux, ruban adhésif large, planches, vinaigre blanc pour fixer les impressions.

Qui anime ? Justine

Les conditions ? L’atelier dure 3h, comprenant le temps d’installation et de rangement.

Dates de l’atelier

• Pour les junior (11-15 ans) : mercredi 15 juillet de 14h à 16h

• Pour les adultes : samedi 18 juillet de 14h à 16h

La réservation ? Le paiement de votre place valide votre inscription. Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. En cas d’annulation de l’atelier, il n’y aura pas de remboursement. Votre inscription sera reportée sur un autre atelier ou une autre date.

La maison des arts du fil a fait le choix de s’appuyer sur la plateforme HelloAsso, dédiée exclusivement aux associations, pour la réservation et l’inscription. Notre politique tarifaire se veut accessible au plus grand nombre. L’association accepte le paiement avec la carte SORTIR. Si vous souhaitez utiliser ce mode de régalement, contactez-nous avant.

Les adhérents bénéficient d’une réduction de 20% sur cet atelier, grâce au code reçu lors de leur adhésion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-18T16:00:00.000+02:00

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Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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