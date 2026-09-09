Découvrez cette surprenante cathédrale de dentelle de bois !, Ancienne cave vigneronne, Montouliers

Informations pratiques

Découvrez cette surprenante cathédrale de dentelle de bois ! 19 et 20 septembre Ancienne cave vigneronne Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres ou commentées de cette époustouflante ancienne cave vigneronne réhabilitée en atelier et lieu de vie, par un artiste-peintre et sculpteur sur bois montouliérain, Daniel Toucheteau.

Ancienne cave vigneronne 15 rue de la Mairie, 34310 Montouliers Montouliers 34310 Hérault Occitanie 04 67 89 45 23 Réhabilitée par l’artiste montouliérain Daniel Toucheteau en atelier et lieu de vie, cette ancienne cave vigneronne surprend par son architecture singulière, composée d’une multitude de pièces de bois qui évoquent l’intérieur d’une cathédrale. Aujourd’hui aménagée en espace d’exposition, elle accueille dessins, peintures, jouets en bois et mosaïques, invitant les visiteurs à découvrir l’univers créatif de l’artiste. Parking à proximité

Visites libres ou commentées de cette époustouflante ancienne cave vigneronne réhabilitée en atelier et lieu de vie, par un artiste-peintre et sculpteur sur bois montouliérain, Daniel Toucheteau.

© Melkan Bassil