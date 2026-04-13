Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Savigné l’Eveque, Place de l’église – Savigné l’Eveque, Savigné-l’Évêque

Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Savigné l’Eveque Jeudi 21 mai, 09h00 Place de l’église – Savigné l’Eveque Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Dédié aux habitants et actifs du territoire du Pôle métropolitain mobilités Le Mans-Sarthe propose, avec son service de location mouvn’go vélo, de tester et d’adopter le vélo pour ses déplacements du quotidien.

Différents types de vélos sont proposés : VAE, vélos pliants, longtails, vélos à assise basse.

Les tarifs sont accessibles, la location comprend des accessoires et la maintenance des vélos.

Grâce à son agence mobile, le service intervient en proximité, sur le territoire.

Les animations programmée pendant Mai à vélo permettent à chacune et chacun de découvrir le fonctionnement du service, de tester les vélos proposés, et de les réserver !

Plus d’informations : www.jechangedemode.fr

Place de l’église – Savigné l’Eveque place de l’église savigné l’eveque Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « http://www.jechangedemode.fr »}]

Mai 2026 : lancement du service de location de vélos mouv’ngo vélo ! Venez vous informer sur le service et tester les différents vélos proposés à l’occasion des animations proposées !