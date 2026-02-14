Visite des jardins de Nuyet, Jardins de Nuyet, Savigné-l’Évêque

Visite des jardins de Nuyet 6 et 7 juin Jardins de Nuyet Sarthe

Entrée 5€, enfants gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites commentées toutes les 1/2 heures avec commentaires sur l’évolution des perspectives créées ou recréées.

Samedi et dimanche à 14h30: conférance-débat sur » Quel avenir pour les jardins privés ouverts au public? » dans un contexte économique difficile. Etat des lieux et solutions.

Jardins de Nuyet 72460 SAVIGNÉ-L’EVÊQUE Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire Jardins en chambres à thèmes créés depuis 15 ans autour d’une « maison des champs » du XVIIIème ayant conservé tous ses bâtiments. Certains s’inspirent du contexte architectural et de la tradition, d’autres sont résolument exotiques ou modernes. Peu à peu la taille y a pris de l’importance dans le rythme et les perspectives. Accès fléché. Parking visiteur

Bernard Artru