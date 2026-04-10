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Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN Savigné-l’Évêque

Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN Savigné-l’Évêque dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Rue grande rue Savigné L'Évêque

Ville : 72460 Savigné-l'Évêque

Département : Sarthe

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Savigné-l’Évêque

Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN

Rue grande rue Savigné L’Évêque Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Randonnée cyclotouriste
Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN
3 parcours
Tous types de vélos acceptés
Ambiance conviviale garantie   .

Rue grande rue Savigné L’Évêque Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 87 51 09  lena.vann28@gmail.com

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English :

Cycle touring

L’événement Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72

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