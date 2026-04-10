Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN Savigné-l’Évêque
Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN Savigné-l’Évêque dimanche 24 mai 2026.
Savigné-l’Évêque
Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN
Rue grande rue Savigné L’Évêque Savigné-l’Évêque Sarthe
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 14:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Randonnée cyclotouriste
Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN
3 parcours
Tous types de vélos acceptés
Ambiance conviviale garantie .
Rue grande rue Savigné L’Évêque Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 87 51 09 lena.vann28@gmail.com
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English :
Cycle touring
L’événement Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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