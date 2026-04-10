Savigné-l’Évêque

Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN

Rue grande rue Savigné L’Évêque Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 14:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Randonnée cyclotouriste

Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN

3 parcours

Tous types de vélos acceptés

Ambiance conviviale garantie .

Rue grande rue Savigné L’Évêque Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 87 51 09 lena.vann28@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycle touring

L’événement Randonnée cyclotouriste GYRO SAVIGNÉEN Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72