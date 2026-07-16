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Découvrez la citadelle d’Entrevaux, Citadelle et musée de la Poudrière, Entrevaux

samedi 19 septembre 2026 · Citadelle et musée de la Poudrière · Entrevaux

Découvrez la citadelle d’Entrevaux, Citadelle et musée de la Poudrière, Entrevaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Citadelle et musée de la Poudrière
Adresse
Rue de l'Orbitelle, 04320 Entrevaux, France
Ville
04320 Entrevaux
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
Renseignements : 04.93.05.46.73 / entrevaux@verdontourisme.com

Découvrez la citadelle d’Entrevaux 19 et 20 septembre Citadelle et musée de la Poudrière Alpes-de-Haute-Provence

Renseignements : 04.93.05.46.73 / entrevaux@verdontourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez la célèbre citadelle d’Entrevaux, cité Vauban
Accès libre à la citadelle, au musée de la Poudrière et aux remparts.
Infos : 04 93 03 34 75

Citadelle et musée de la Poudrière Rue de l’Orbitelle, 04320 Entrevaux, France Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493054673 https://www.verdontourisme.com/informations/patrimoine-culturel/citadelle-et-musee-de-la-poudriere-669679id Vauban la voulait imprenable, elle ne s’est jamais rendue. De la poudrière jusqu’aux très contemporaines cellules de prisonniers, la visite vous plonge dans les secrets et les coins sombres du fort. Imaginez ce qu’était la vie au sein de cette forteresse avec ses anciens cachots, son donjon, ses souterrains et profitez de très belles vues sur la cité médiévale et ses alentours.
Visitez la célèbre citadelle d’Entrevaux, cité Vauban

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