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Festi’Rock et embrasement de la Citadelle Entrevaux

Festi’Rock et embrasement de la Citadelle Entrevaux samedi 15 août 2026.

Adresse : Place Louis Moreau

Ville : 04320 Entrevaux

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 15 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Entrevaux

Festi’Rock et embrasement de la Citadelle

Place Louis Moreau Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

La Citadelle s’enflamme ! Venez assister à la montée aux flambeaux et à l’embrasement de la Citadelle, suivi d’un concert de rock.
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Place Louis Moreau Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 34 75  tourisme@mairie-entrevaux.fr

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English :

The Citadel is ablaze! Come see the torchlight procession and the Citadel set ablaze, followed by a rock concert.

L’événement Festi’Rock et embrasement de la Citadelle Entrevaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme