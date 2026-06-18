Festi’Rock et embrasement de la Citadelle Entrevaux
Festi’Rock et embrasement de la Citadelle Entrevaux samedi 15 août 2026.
Entrevaux
Festi’Rock et embrasement de la Citadelle
Place Louis Moreau Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La Citadelle s’enflamme ! Venez assister à la montée aux flambeaux et à l’embrasement de la Citadelle, suivi d’un concert de rock.
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Place Louis Moreau Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 34 75 tourisme@mairie-entrevaux.fr
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English :
The Citadel is ablaze! Come see the torchlight procession and the Citadel set ablaze, followed by a rock concert.
L’événement Festi’Rock et embrasement de la Citadelle Entrevaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme