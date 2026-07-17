A la découverte de l’ancien four banal, Salle des fêtes, Entrevaux

Informations pratiques

A la découverte de l’ancien four banal Dimanche 20 septembre, 09h00 Salle des fêtes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Venez découvrir le fonctionnement de l’ancien four banal d’Entrevaux rallumé pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Cuisson de pain, pizzas, tartes et pissaladières à l’ancien four banal et vente de pain à partir de 11h.

Animation organisée par l’association APPE

RDV au four

Infos : 04 93 03 34 75 / tourisme@mairie-entrevaux.fr

Salle des fêtes Place Louis Moreau, 04320 Entrevaux Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:tourisme@mairie-entrevaux.fr »}]

Venez découvrir le fonctionnement de l’ancien four banal d’Entrevaux rallumé pour les Journées Européennes du Patrimoine.

©A. Brunet