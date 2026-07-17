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A la découverte de l’ancien four banal, Salle des fêtes, Entrevaux

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes · Entrevaux

A la découverte de l’ancien four banal, Salle des fêtes, Entrevaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Louis Moreau, 04320 Entrevaux
Ville
04320 Entrevaux
Département
Alpes-de-Haute-Provence

A la découverte de l’ancien four banal Dimanche 20 septembre, 09h00 Salle des fêtes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Venez découvrir le fonctionnement de l’ancien four banal d’Entrevaux rallumé pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Cuisson de pain, pizzas, tartes et pissaladières à l’ancien four banal et vente de pain à partir de 11h.
Animation organisée par l’association APPE
RDV au four
Infos : 04 93 03 34 75 / tourisme@mairie-entrevaux.fr

Salle des fêtes Place Louis Moreau, 04320 Entrevaux Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:tourisme@mairie-entrevaux.fr »}]
Venez découvrir le fonctionnement de l’ancien four banal d’Entrevaux rallumé pour les Journées Européennes du Patrimoine.

©A. Brunet

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