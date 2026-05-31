Découvrez la cité gallo-romaine de Rauranum et la vie de ses habitants !, Musée de Rauranum, Rom

Découvrez la cité gallo-romaine de Rauranum et la vie de ses habitants ! 19 et 20 septembre Musée de Rauranum Deux-Sèvres

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre : suivez Ory à la découverte de Rauranum !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite ludique pour explorer la cité gallo-romaine de Rauranum et découvrir le quotidien de ses habitants à travers les vestiges archéologiques récemment mis au jour.

Accompagné d’Ory, partez sur les traces de cette ancienne ville et percez les secrets de son histoire millénaire !

Une aventure captivante pour petits et grands.

Musée de Rauranum 79120 Rom Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 27 26 98 http://www.musee-rauranum.com Le musée propose de découvrir la vie de la ville de Rauranum et de ses alentours du début du Ie siècle au Ve siècle ap. J.-C.

Rauranum était une ville gallo-romaine, située à un carrefour de voies dont, l’une impériale, reliait Poitiers à Saintes.

Artisanats, habitats, commerces… de nombreuses traces de Rauranum ont été mises au jour depuis le XIXe siècle.

Vous pourrez découvrir la vie des habitants et artisans qui y vivaient, à l’aide de dessins et vitrines faciles à comprendre.

Visite libre : suivez Ory à la découverte de Rauranum !

©Musée de Rauranum – Rom (79)