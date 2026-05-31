Visite commentée : À Rom, 2000 ans d’Histoire sous vos pieds !, Musée de Rauranum, Rom

Visite commentée : À Rom, 2000 ans d’Histoire sous vos pieds ! Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de Rauranum Deux-Sèvres

Gratuit. S’adresse aux adolescents et aux adultes.

50 personnes maximum.

Déambulation dans le bourg de Rom à la découverte des traces du passé, de l’Antiquité à la Seconde Guerre mondiale. Parcours d’environ 1 km. Prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À Rom, 2000 ans d’Histoire sous vos pieds ! À Rom, il y a des Romains… et cela depuis 2000 ans !

De l’antique ville gallo-romaine de Rauranum jusqu’aux tombes de guerre du second conflit mondial, partez pour une déambulation à travers le bourg à la découverte des traces du passé.

Une balade passionnante entre Antiquité et XXe siècle, pour remonter le fil du temps dans cette commune où, dit-on, tous les chemins mènent à Rom…

Musée de Rauranum 79120 Rom Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 27 26 98 http://www.musee-rauranum.com Le musée propose de découvrir la vie de la ville de Rauranum et de ses alentours du début du Ie siècle au Ve siècle ap. J.-C.

Rauranum était une ville gallo-romaine, située à un carrefour de voies dont, l’une impériale, reliait Poitiers à Saintes.

Artisanats, habitats, commerces… de nombreuses traces de Rauranum ont été mises au jour depuis le XIXe siècle.

Vous pourrez découvrir la vie des habitants et artisans qui y vivaient, à l’aide de dessins et vitrines faciles à comprendre.

À Rom, 2000 ans d’Histoire sous vos pieds ! À Rom, il y a des Romains… et cela depuis 2000 ans !

©Musée de Rauranum – Rom (79)