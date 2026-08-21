Découvrez la nouvelle usine de potabilisation de l’Herm, Usine de potabilisation de l’Herm, L’Herm

Informations pratiques

Découvrez la nouvelle usine de potabilisation de l’Herm Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 Usine de potabilisation de l’Herm Ariège

Gratuit. Chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Ouvert à tous, petits et grands curieux de découvrir les coulisses d’un service essentiel !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le SMDEA09 vous ouvre exceptionnellement les portes de la nouvelle usine de traitement d’eau potable de L’Herm.

Cette nouvelle installation permet de sécuriser durablement l’alimentation en eau potable des communes de L’Herm, Arabaux et Gudas, ainsi que Dalou, Saint-Jean-de-Verges (Hameau Villeneuve du Bosc) et Roquefort-les-Cascades (hameaux des Monges, Garrigue, Pas du Teil, Bourlet, Jacquet et Le Carol). La source de Sarrat constitue désormais la ressource principale, tandis que celle de Fialette est conservée comme ressource de secours.

Au fil de cette visite guidée, suivez le parcours de l’eau, de son captage jusqu’à votre robinet, et découvrez le fonctionnement d’une filière de traitement de dernière génération associant ultrafiltration membranaire et désinfection au chlore. Les équipes du SMDEA09 vous présenteront les technologies mises en œuvre pour garantir une eau potable de qualité et répondre aux enjeux de demain.

Une occasion rare de découvrir un équipement habituellement inaccessible au public et de mieux comprendre le fonctionnement d’un service indispensable au quotidien.

Usine de potabilisation de l’Herm Chemin de restouil 09000 l’Herm L’Herm 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://eau-ariege.fr/actualites/journee-europeenne-du-patrimoine-2026/ »}]

Ouvert à tous, petits et grands curieux de découvrir les coulisses d’un service essentiel !

©SMDEA09