Découvrez la restauration d’un vitrail et la peinture sur verre, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Blan

Informations pratiques

Découvrez la restauration d’un vitrail et la peinture sur verre 18 – 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les différentes étapes de la restauration d’un vitrail, une intervention exceptionnelle qui n’a généralement lieu qu’une fois par siècle. Cette visite vous permettra de comprendre les techniques mises en œuvre par les artisans verriers et d’observer le délicat travail de restauration des pièces peintes qui composent le vitrail, un savoir-faire d’excellence au service de la préservation du patrimoine.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption Route de Puylaurens 81700 Blan Blan 81700 Tarn Occitanie 0681382868 https://www.etincelles-de-verre.fr/ découverte de la restauration d’un vitrail qui n’a lieu qu’une fois par siècle et restauration de la peinture sur verre

on ne restaure un vitrail qu’une fois par siècle

©Danièle HAHN