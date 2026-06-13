Découvrez l’Aïkido à la Fête de quartier Malakoff Parc de la Roche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public

Aïkido Nantes Métropole, c’est un club convivial où chacun progresse à son rythme dans un art martial complet, non compétitif et accessible à tous.Nous pratiquons un aïkido respectueux, dynamique et ouvert, dans une ambiance chaleureuse qui met l’accent sur le bien?être, la maîtrise de soi et l’entraide.Que vous cherchiez une activité pour vous défouler, gagner en confiance ou simplement découvrir une discipline japonaise authentique, nos enseignants diplômés vous accueillent avec plaisir. Venez essayer ! L’aïkido est fait pour tous les âges (à partir de 15 ans) et tous les niveaux.

Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 0663600449



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