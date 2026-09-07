Découvrez l’art de créer vos propres boissons naturelles !, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Informations pratiques

Découvrez l’art de créer vos propres boissons naturelles ! Dimanche 20 septembre, 09h30 Les Jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Lors d’une balade au cœur des jardins du Musée International de la Parfumerie, apprenez à reconnaître et récolter différentes plantes, puis à les transformer en délicieuses préparations : tisanes, sirops, jus, boissons pétillantes ou encore liqueurs.

Un atelier pratique vous permettra de réaliser votre propre tisane, suivi d’un moment de dégustation convivial. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt

« Transmettre des savoirs et des savoir-faire alimentaires et agricoles »,

porté par le Projet Alimentaire Territorial du Pays de Grasse.

Les Jardins du musée international de la parfumerie 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 92 98 92 69 https://musees.paysdegrasse.fr/jmip/presentation [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysdegrasse.fr/les-animations-autour-du-patrimoine-alimentaire-du-pays-de-grasse »}] Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger…, les parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des Jardins du Musée International de la Parfumerie, on découvre et sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie. Installés magnifiquement au cœur des champs des plantes à parfum traditionnellement cultivées dans le pays de Grasse, les Jardins du Musée International de la Parfumerie s’inscrivent dans le projet de territoire mené par la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et deviennent ainsi le conservatoire de plantes à parfum du musée, un espace naturel témoin du paysage olfactif lié à l’agriculture locale. En voiture : Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus)

A pied : 1 km par un chemin piétonnier du centre-ville de Mouans-Sartoux (SNCF)

En bus : Lignes Sillages : Ligne E ou A – Arrêt « Grasse SNCF » descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP »

Au départ des Jardins du MIP : prendre la ligne E ou A à l’arrêt « Les jardins du MIP » en direction de la Grasse SNCF

En train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF

Lors d’une balade au cœur des jardins du Musée International de la Parfumerie, apprenez à reconnaître et récolter différentes plantes, puis à les transformer en délicieuses préparations : tisanes, ou…

©museesdegrasse