Exposition photographies et Musique, Oleñka Carrasco et la Chica, Lauréates Prix Swiss Life à 4 mains – EAC Mouans Sartoux, Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux

Exposition photographies et Musique, Oleñka Carrasco et la Chica, Lauréates Prix Swiss Life à 4 mains – EAC Mouans Sartoux 12 juin – 31 octobre 2027 Espace de l’Art Concret Alpes-Maritimes

Exposition immersive photographie et musique. Vous pouvez prendre vos écouteurs pour les QR codes musicaux. Livre des artistes à la librairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-12T13:00:00+02:00 – 2027-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2027-10-31T13:00:00+01:00 – 2027-10-31T18:00:00+01:00

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est l’œuvre lauréate du Prix Swiss Life à 4 mains 2026-2027, 7e édition. Ce prix artistique, unique en France, est attribué par la Fondation Swiss Life. Il récompense tous les 2 ans le projet de création croisée et originale d’un.e photographe et d’un.e compositeur.trice.

» Nous développons, à quatre mains, une traversée sensorielle de l’exil, où image et musique deviennent des langages capables de circuler au-delà des frontières. Le projet prend racine à El Callao, au Venezuela, territoire façonné par les migrations antillaises liées à l’exploitation aurifère. Le carnaval, le calypso et le créole y portent la mémoire vivante de ces circulations, aujourd’hui mises en tension avec l’un des plus grands exodes contemporains, avec près de 7,9 millions de Vénézuéliens ayant quitté leur pays.

Le projet se déploie en quatre chapitres, écrits depuis trois territoires — Guadeloupe, Trinidad et Tobago, Guyane française — et un territoire fantasmé : le Venezuela. Chacun constitue un espace de recherche et de reconnexion, où nous sommes allées chercher, dans les sons, les corps et les rituels, ce qui nous relie encore à notre pays, maintenu dans la mémoire et la sensation.

Ces déplacements dessinent une cartographie sensible, faite d’échos, de correspondances et de décalages. Entre proximité et distance, présence et absence, le projet explore ce qui persiste, se transforme ou se déplace lorsque l’on vit hors de sa terre. Il propose ainsi une forme ouverte, où l’expérience de l’exil se recompose à travers des fragments, entre imaginaire et mémoire. »

Oleñka Carrasco et la Chica

Espace de l’Art Concret Château de Mouans Sartoux 06370 Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est l’œuvre lauréate du Prix Swiss Life à 4 mains 2026-2027, 7e édition. Ce prix artistique, unique en France, est attribué par la Fondation Il 2…

©Oleñka Carrasco