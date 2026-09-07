Visite Guidée du jardinier, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Informations pratiques

Visite Guidée du jardinier Dimanche 20 septembre, 10h00 Les Jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Accompagné du jardinier du site, découvrez comment le jardin méditerranéen s’adapte aux contraintes du soleil, de la sécheresse et des vents chauds, tout en préservant une biodiversité précieuse aujourd’hui fragilisée par les changements climatiques.

Les Jardins du musée international de la parfumerie 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 92 98 92 69 https://musees.paysdegrasse.fr/jmip/presentation Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger…, les parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des Jardins du Musée International de la Parfumerie, on découvre et sent ces espèces qui fournissent depuis des siècles les précieuses matières premières de la parfumerie. Installés magnifiquement au cœur des champs des plantes à parfum traditionnellement cultivées dans le pays de Grasse, les Jardins du Musée International de la Parfumerie s’inscrivent dans le projet de territoire mené par la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et deviennent ainsi le conservatoire de plantes à parfum du musée, un espace naturel témoin du paysage olfactif lié à l’agriculture locale. En voiture : Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus)

A pied : 1 km par un chemin piétonnier du centre-ville de Mouans-Sartoux (SNCF)

En bus : Lignes Sillages : Ligne E ou A – Arrêt « Grasse SNCF » descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP »

Au départ des Jardins du MIP : prendre la ligne E ou A à l’arrêt « Les jardins du MIP » en direction de la Grasse SNCF

En train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF

Entre soleil, sécheresse et vents chauds, le jardin méditerranéen révèle une biodiversité précieuse, aujourd’hui mise en péril par les changements climatiques.

©museesdegrasse