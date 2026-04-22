Découvrez le cyanotype Médiathèque Virginia Woolf Paris

Le cyanotype est l’une des plus anciennes méthodes de photographie inventée au 19ème siècle permettant de créer des empreintes photo et réaliser des œuvres d’art uniques.

Nous proposons un atelier créatif pour vous faire découvrir et débuter le cyanotype où vous pourrez immortaliser des fleurs, plantes et même de la dentelle en bleu Cyan

Inscription obligatoire

(A partir de 12 ans)



Le printemps est là ! Quoi de mieux que d’immortaliser la nature fleurissante en découvrant le cyanotype !

Le mercredi 27 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription au 01 44 08 12 71 ou par mail à médiathèque.virginia.woolf@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf/100095232668975/# https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf/100095232668975/#



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