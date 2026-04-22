Découvrez le cyanotype Médiathèque Virginia Woolf Paris
Découvrez le cyanotype Médiathèque Virginia Woolf Paris mercredi 27 mai 2026.
Le cyanotype est l’une des plus anciennes méthodes de photographie inventée au 19ème siècle permettant de créer des empreintes photo et réaliser des œuvres d’art uniques.
Nous proposons un atelier créatif pour vous faire découvrir et débuter le cyanotype où vous pourrez immortaliser des fleurs, plantes et même de la dentelle en bleu Cyan
Inscription obligatoire
(A partir de 12 ans)
Le printemps est là ! Quoi de mieux que d’immortaliser la nature fleurissante en découvrant le cyanotype !
Le mercredi 27 mai 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription au 01 44 08 12 71 ou par mail à médiathèque.virginia.woolf@paris.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf/100095232668975/# https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf/100095232668975/#
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