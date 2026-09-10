Découvrez le Donjon des Aigles, Donjon des aigles, Beaucens

Informations pratiques

Découvrez le Donjon des Aigles 18 et 19 septembre Donjon des aigles Hautes-Pyrénées

Gratuit le matin de 10h00 à 12h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans un château médiéval du XIe siècle, venez découvrir plus de 45 espèces d’oiseaux de proie. Une visite qui vous invite à explorer à la fois un remarquable patrimoine historique et le fascinant univers des rapaces.

Donjon des aigles 100 rue du château, 65400 Beaucens Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 97 19 59 http://www.donjon-des-aigles.com Dans les Hautes-Pyrénées se trouve un château médiéval qui s’élève depuis 10 siècles sur un piton rocheux dominant le village de Beaucens. Situé à seulement 15 km de Lourdes et à proximité d’Argelès-Gazost, cette imposante ruine offre un vaste panorama sur la vallée et la chaîne des Pyrénées.

À l’intérieur de ses anciens murs, vous trouverez l’une des collections les plus prestigieuses au monde de rapaces diurnes et nocturnes, comprenant plus de 45 espèces. Depuis Lourdes, prenez la direction d’Argelès-Gazost, puis suivez les indications pour Beaucens jusqu’au pied du donjon des aigles.

Dans un chateau médièval du XI ème siecle, venez découvrir plus de 45 espèces d’oiseaux de proie.

©Donjon des Aigles