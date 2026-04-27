Usson-du-Poitou

Découvrez le fleuron du mobilier français La Maison Duvivier Canapés à Usson-du-Poitou !

Usson-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 11:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Plongez au coeur de l’excellence artisanale lors de cette visite exclusive de La Maison Duvivier Canapés, fondée en 1840.

Une rare occasion de découvrir une maison incarnant luxe, authenticité

et innovation à la française.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.

Visite adaptée aux plus de 16 ans.

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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L’événement Découvrez le fleuron du mobilier français La Maison Duvivier Canapés à Usson-du-Poitou ! Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne