Découvrez le fleuron du mobilier français La Maison Duvivier Canapés à Usson-du-Poitou ! Usson-du-Poitou
Découvrez le fleuron du mobilier français La Maison Duvivier Canapés à Usson-du-Poitou ! Usson-du-Poitou jeudi 16 juillet 2026.
Usson-du-Poitou
Découvrez le fleuron du mobilier français La Maison Duvivier Canapés à Usson-du-Poitou !
Usson-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 11:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Plongez au coeur de l’excellence artisanale lors de cette visite exclusive de La Maison Duvivier Canapés, fondée en 1840.
Une rare occasion de découvrir une maison incarnant luxe, authenticité
et innovation à la française.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.
Visite adaptée aux plus de 16 ans.
Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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L’événement Découvrez le fleuron du mobilier français La Maison Duvivier Canapés à Usson-du-Poitou ! Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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