Lire en transat Jardin de la Médiathèque Usson-du-Poitou
Lire en transat Jardin de la Médiathèque Usson-du-Poitou mercredi 1 juillet 2026.
Usson-du-Poitou
Lire en transat
Jardin de la Médiathèque 19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
À Usson du Poitou, 10h30, venez découvrir Petites natures d’Alexandra Castagnetti. .
Jardin de la Médiathèque 19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 81 43 mediatheque.ussondupoitou@gmail.com
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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