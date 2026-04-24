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Lire en transat Jardin de la Médiathèque Usson-du-Poitou

Lire en transat Jardin de la Médiathèque Usson-du-Poitou

Lire en transat Jardin de la Médiathèque Usson-du-Poitou mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Jardin de la Médiathèque

Adresse : 19 Rue du Gén de Gaulle

Ville : 86350 Usson-du-Poitou

Département : Vienne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Usson-du-Poitou

Lire en transat

Jardin de la Médiathèque 19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :
2026-07-01

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
À Usson du Poitou, 10h30, venez découvrir Petites natures d’Alexandra Castagnetti.   .

Jardin de la Médiathèque 19 Rue du Gén de Gaulle Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 54 81 43  mediatheque.ussondupoitou@gmail.com

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Usson-du-Poitou a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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