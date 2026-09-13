Découvrez le golf Route du Golf Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Découvrez le golf

Route du Golf Golf Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 17:00:00

fin : 2026-09-14 18:30:00

Date(s) :

2026-09-14

Osez le Golf !

Vous aimez le sport, la nature, l’aventure et les défis, le golf est fait pour vous !

Essayez sans contrainte à l’occasion d’une initiation gratuite d’une heure encadrée par un moniteur de golf passionné.

En vous inscrivant, vous profiterez également d’un accès privilégié à des offres spéciales pour poursuivre votre apprentissage, ainsi que d’un moment de partage avec d’autres passionnés.

Ne laissez pas passer cette chance de vous initier gratuitement à un sport qui se pratique à tout âge et dans un cadre exceptionnel. Les places sont limitées, alors réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable sur l’un des plus beaux golfs de la région !

Inscription obligatoire par téléphone ou par mail .

Route du Golf Golf Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 91 20

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English :

L’événement Découvrez le golf Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme