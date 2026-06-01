Découvrez le jardin de Kerlann, Jardin de Kerlann, Bourbriac

Découvrez le jardin de Kerlann 5 – 7 juin Jardin de Kerlann Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Ouvert exceptionnellement pour les Rendez-vous aux jardins, venez (re)-découvrir ce jardin rigoureux et fantaisiste.

Jardin de Kerlann Kerlann, 22390, Bourbriac, Côtes-d’Armor, Bretagne, France Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 43 44 24 D’imposants massifs de rhododendrons, camellias, cornouillers, viornes…rythment les perspectives. Haies, topiaires et terrasses gazonnées structurent des espaces clos parsemés de vivaces et de rosiers.

Vue panoramique.

Ouvert exceptionnellement pour les Rendez-vous aux jardins, venez (re)-découvrir ce jardin rigoureux et fantaisiste.

Jardin de Kerlann