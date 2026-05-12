Rendez-vous aux jardins le jardin de Kerlann Lieu-dit Kerlann Bourbriac
Rendez-vous aux jardins le jardin de Kerlann Lieu-dit Kerlann Bourbriac vendredi 5 juin 2026.
Bourbriac
Rendez-vous aux jardins le jardin de Kerlann
Lieu-dit Kerlann Le jardin de Kerlann Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Ouvert exceptionnellement pour les Rendez-vous aux jardins, venez (re)-découvrir ce jardin rigoureux et fantaisiste. Imposants massifs de rhododendrons, camellias, cornouillers, viornes…rythment les perspectives. Haies, topiaires et terrasses gazonnées structurent des espaces clos parsemés de vivaces et de rosiers. Vue panoramique. .
Lieu-dit Kerlann Le jardin de Kerlann Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 44 24
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L’événement Rendez-vous aux jardins le jardin de Kerlann Bourbriac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol