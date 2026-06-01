Découvrez le jardin fleuri Ziji et le parc du château du centre bouddhiste européen Dechen Chöling, Centre bouddhiste européen Dechen Chöling, Saint-Yrieix-sous-Aixe

Découvrez le jardin fleuri Ziji et le parc du château du centre bouddhiste européen Dechen Chöling 6 et 7 juin Centre bouddhiste européen Dechen Chöling Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Pour leur première participation aux Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le jardin Ziji, un lieu en pleine renaissance. Entièrement repensé, il accueille désormais plus de 600 vivaces, ainsi qu’une serre foisonnante de fleurs annuelles et de plantes aromatiques.

Situé au cœur du centre Dechen Chöling, dédié au bouddhisme Shambhala, le jardin s’inscrit dans un cadre exceptionnel. Vous pourrez également y admirer le château niché au milieu d’un parc aux arbres centenaires, ainsi qu’un verger riche de plus d’une vingtaine d’espèces différentes.

La communauté vous accueillera chaleureusement et partagera avec vous l’histoire du jardin, du centre, ainsi que la diversité de ses activités : méditation, kyudo, ikebana, qi gong…

Des plants aromatiques cultivés sur place seront proposés à la vente.

Un bar sans alcool vous offrira des boissons locales, du jus de pomme maison ainsi que quelques douceurs sucrées.

Au plaisir de vous y retrouver !

Centre bouddhiste européen Dechen Chöling Le Mas Marvent 640 rue du Château 87700 Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le château du Mas Marvent des XVIIe-XIXe siècles, est un ancien domaine qui appartenait à la dynastie porcelainière Alluaud-Haviland. Le site comprend un petit château entouré d’un parc arboré et de nombreuses dépendances. Il est devenu depuis 1994 le centre européen de retraite, de méditation et d’arts contemplatifs de la communauté Shambhala.

Pour leur première participation aux Rendez-vous aux jardins, venez découvrir le jardin Zidji, un lieu en pleine renaissance.

©Vincent Breton