Découvrez le musée de la tuile !, Musée de la tuile, Eschau

Informations pratiques

Découvrez le musée de la tuile ! 19 et 20 septembre Musée de la tuile Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir une collection inédite de tuiles en Alsace ! Fondé depuis 2021 par Jean-Pierre Finck, le musée est ouvert tout le weekend de 10h à 17h. Explorez l’univers d’un passionné !

Musée de la tuile 20 rue Traversière, 67114 Eschau Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est 07 70 64 16 84 Le musée de la tuile est géré par un particulier qui rassemble une collection de tuiles variées.

Venez découvrir une collection inédite de tuiles en Alsace ! Fondé depuis 2021 par Jean-Pierre Finck, le musée est ouvert tout le weekend de 10h à 17h. Explorez l’univers d’un passionné !

© Ji-Elle wikimedia