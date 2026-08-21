Visite de l’abbatiale Saint-Trophime, Église abbatiale St Trophime, Eschau

Informations pratiques

Visite de l’abbatiale Saint-Trophime 19 et 20 septembre Église abbatiale St Trophime European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’abbatiale Saint-Trophime ! L’église, édifiée vers 996 sous l’égide de l’évêque Widerold, serait la plus ancienne église romane d’Alsace. Si elle a subi quelques vicissitudes au cours des siècles, l’essentiel du monument a été remarquablement préservé et représente un bel exemple de l’architecture ottonienne puisant aux sources de l’art impérial de Charlemagne.

Église abbatiale St Trophime 24 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau Eschau 67114 European Collectivity of Alsace Grand Est L’église abbatiale Saint-Trophime, édifiée en 996 sous l’égide de l’évêque Widerold, est la plus ancienne église romane d’Alsace. Si elle a subi quelques vicissitudes au cours des siècles, l’essentiel du monument a été remarquablement préservé et représente un bel exemple de l’architecture ottonienne, puisant aux sources de l’art impérial de Charlemagne.

L’abbatiale d’Eschau a été classée parmi les monuments historiques en 1898. Parking gratuit devant l’abbatiale.

Venez découvrir l’abbatiale Saint-Trophime ! L’église, édifiée vers 996 sous l’égide de l’évêque Widerold, serait la plus ancienne église romane d’Alsace. Si elle a subi quelques vicissitudes au des…

©Daniel Zachary