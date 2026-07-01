Découvrez le Musée des Templiers, Musée Hugues de Payns, Payns

Informations pratiques

Découvrez le Musée des Templiers 19 et 20 septembre Musée Hugues de Payns Aube

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au coeur de la vallée de la Seine, venez découvrir l’histoire de Hugues de Payns, fondateur de l’Ordre des Templiers et premier Maître du temple, au travers de maquettes et de manequins.

Dernière entrée à 16h45.

Musée Hugues de Payns 10 voie Riot, 10600 Payns Payns 10600 Aube Grand Est 03 25 73 69 21 http://www.huguesdepayns.fr/ Hugues de Payns, chevalier de la fin du XIᵉ et du début du XIIᵉ siècle, est le premier Maître de l’Ordre du Temple. Il participe au Concile de Troyes et fonde la première commanderie templière à Payns. Le Musée des Templiers – Hugues de Payns raconte cette histoire fascinante, rendue tangible grâce à un film, aux résultats des fouilles archéologiques menées en 1998, ainsi qu’à des maquettes et mannequins qui immergent le visiteur au cœur de la vie des Templiers.

Au coeur de la vallée de la Seine, venez découvrir l’histoire de Hugues de Payns, fondateur de l’Ordre des Templiers et premier Maître du temple, au travers de maquettes et de manequins.

© T. Leroy