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AGENDA · Payns

Vide-Greniers / Brocante Payns

dimanche 16 août 2026 · Payns

Vide-Greniers / Brocante Payns

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Devant la salle des fêtes
Ville
10600 Payns
Département
Aube
Tarif

Payns

Vide-Greniers / Brocante

Devant la salle des fêtes Payns Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Plus de 250 exposants,
Buvette* et restauration sur place.

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Devant la salle des fêtes Payns 10600 Aube Grand Est +33 3 25 76 61 84  mairiedepayns@orange.fr

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English :

L’événement Vide-Greniers / Brocante Payns a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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