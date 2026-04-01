AGENDA · Payns
Vide-Greniers / Brocante Payns
dimanche 16 août 2026 · Payns
Informations pratiques
Payns
Vide-Greniers / Brocante
Devant la salle des fêtes Payns Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Plus de 250 exposants,
Buvette* et restauration sur place.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Devant la salle des fêtes Payns 10600 Aube Grand Est +33 3 25 76 61 84 mairiedepayns@orange.fr
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English :
L’événement Vide-Greniers / Brocante Payns a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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