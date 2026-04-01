Informations pratiques

Payns

Vide-Greniers / Brocante

Devant la salle des fêtes Payns Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Plus de 250 exposants,

Buvette* et restauration sur place.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Devant la salle des fêtes Payns 10600 Aube Grand Est +33 3 25 76 61 84 mairiedepayns@orange.fr

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English :

L’événement Vide-Greniers / Brocante Payns a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne