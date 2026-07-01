Randonnée commentée sur les bords de Seine, Musée Hugues de Payns, Payns

Informations pratiques

Randonnée commentée sur les bords de Seine Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Hugues de Payns Aube

Limitées à 50 personnes, précisez le nom de la visite lors de l’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lors de cette visite commentée, venez en apprendre plus sur l’hydraulique en milieu rural, en passant par la Seine, ses dérivations, zones humides et le canal de la Haute Seine.

Environ 5 km de randonnée.

Par l’association Aquae.

Rendez-vous sur le parking du musée Hugues de Payns.

Musée Hugues de Payns 10 voie Riot, 10600 Payns Payns 10600 Aube Grand Est 03 25 73 69 21 http://www.huguesdepayns.fr/ [{« type »: « email », « value »: « aquae.10@laposte.net »}] Hugues de Payns, chevalier de la fin du XIᵉ et du début du XIIᵉ siècle, est le premier Maître de l’Ordre du Temple. Il participe au Concile de Troyes et fonde la première commanderie templière à Payns. Le Musée des Templiers – Hugues de Payns raconte cette histoire fascinante, rendue tangible grâce à un film, aux résultats des fouilles archéologiques menées en 1998, ainsi qu’à des maquettes et mannequins qui immergent le visiteur au cœur de la vie des Templiers.

Lors de cette visite commentée, venez en apprendre plus sur l’hydraulique en milieu rural, en passant par la Seine, ses dérivations, zones humides et le canal de la Haute Seine.

© Aquae