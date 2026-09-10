Découvrez le patrimoine médiéval de Villerouge-Termenès !, Château de Villerouge-Termenès, Villerouge-Termenès

Informations pratiques

Découvrez le patrimoine médiéval de Villerouge-Termenès ! 19 et 20 septembre Château de Villerouge-Termenès Aude

Tarif : 5€ par personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans. Réservation obligatoire pour le déjeuner médiéval au 09.81.64.09.11

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un voyage dans le temps au château de Villerouge-Termenès

Plongez 700 ans en arrière grâce à un parcours scénographique inédit, au cœur de ce château médiéval exceptionnel, ancienne résidence des Archevêques de Narbonne.

️ Parcours scénographique du château

Au centre du village se dresse fièrement le château, entouré de hautes murailles et de tours crénelées. À travers le récit de Guilhem Bélibaste et de Bernard de Farges, revivez l’histoire du XIVᵉ siècle lors d’une visite audio-guidée immersive.

Tout au long du parcours, vous découvrirez :

des fresques reconstituées,

une maquette du château,

des vidéoprojections et des films,

avant de terminer par une promenade sur le chemin de ronde et une exploration du donjon.

⛪ Visite libre de l’église Saint-Étienne

Prolongez votre découverte avec la visite libre de l’église médiévale Saint-Étienne, où vous pourrez admirer un magnifique retable du XVIᵉ siècle.

Ouverture les samedis et dimanches de 14h à 17h.

Déjeuner médiéval à la Rôtisserie Médiévale

Offrez-vous une expérience gustative hors du temps !

Savourez des mets authentiques du XIIIᵉ siècle, dans une ambiance costumée, servis sur de véritables tranchoirs de pain en guise d’assiettes.

Réservation obligatoire pour le déjeuner médiéval : 09 81 64 09 11

Château de Villerouge-Termenès 11330 Villerouge-Termenès Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie 04 68 70 09 11 http://www.villerouge.fr D’un plan régulier, cantonné de quatre tours, le château, dont l’essentiel de la construction date du XIIIe siècle, est la propriété de l’archevêché de Narbonne jusqu’à la Révolution française. Il représente l’un des plus beaux exemples d’architecture militaire médiévale. Sans cesse remanié jusqu’à sa restauration dans les années 1990, il fût le théâtre du bûcher de Guilhem Bélibaste en 1321. De Narbonne D613. De Carcassonne D3. De Lagrasse D23.

Un voyage dans le temps au château de Villerouge-Termenès

© Vincent Photographie