Découvrez le savoir-faire de l’armagnac à travers la visite guidée de la Maison Dartigalongue, Maison Dartigalongue, Nogaro

Informations pratiques

Découvrez le savoir-faire de l’armagnac à travers la visite guidée de la Maison Dartigalongue Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Maison Dartigalongue Gers

Gratuit. Réservation conseillée par mail ou téléphone. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Maison Dartigalongue – 186 ans de savoir-faire armagnacais

La plus ancienne maison d’éleveurs d’Armagnac à Nogaro vous ouvre ses portes

Depuis 1838, la maison Dartigalongue élabore des armagnacs à Nogaro, perpétuant un savoir-faire familial transmis par 6 générations.

À travers la visite de ses chais centenaires et de son musée familial, découvrez près de deux siècles d’histoire, de passion et de traditions artisanales.

Visites guidées :

1 départ par heure

Dimanche 20 septembre à : 10h – 11h – 14h – 15h – 16h

Poursuivez votre visite du patrimoine nogarolien

À 2 min à pied, ne manquez pas la Collégiale Saint-Nicolas, joyau roman dont la construction a débuté au XIᵉ siècle.

Elle ouvre également ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Maison Dartigalongue 11 place du Four, 32110 Nogaro Nogaro 32110 Gers Occitanie 05 62 09 03 01 https://www.dartigalongue.com/histoire/ Depuis 1838, la maison Dartigalongue élabore des armagnacs à Nogaro. 6 générations se sont succédées depuis l’arrivée du fondateur Pascal Dartigalongue dans le Gers au début du XIXe siècle. Elles ont su transmettre ce patrimoine qui retrace aujourd’hui un savoir-faire ancestral.

Avec ses chais centenaires et son musée familial, la maison Dartigalongue est ainsi riche d’une histoire de près de 200 ans. Le temps d’une visite guidée, elle vous dévoile son patrimoine et son savoir-faire, transmis de génération en génération. Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne maison d’armagnac en activité continue depuis 1838. Parkings à proximité. Visite non accessible aux PMR.

Maison Dartigalongue – 186 ans de savoir-faire armagnacais

© Maison Dartigalongue