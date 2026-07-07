Informations pratiques

Barr

Découvrez le vignoble du Kircheberg en Segway et savourez son Grand cru

Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Découvrez le vignoble de Barr autrement lors d’une balade en Segway jusqu’au Grand Cru Kirchberg, avec des panoramas exceptionnels sur l’Alsace. Une expérience ludique et accessible, ponctuée d’une dégustation de vins au cœur des vignes.

Dans le cadre de la fête vigneronne du Pays de Barr qui se déroulera les 13 et 14 juillet à Barr, nous vous proposons de découvrir le vignoble barrois de manière originale sur un Segway. Au départ de la place de l’hôtel de Ville de Barr, partez à l’assaut du KIrchberg en Segway.

Vous ferez tout d’abord connaissance avec votre guide qui vous donnera tous les équipements et les consignes de sécurité. Après une petite formation, vous partirez à l’assaut du Kirchberg, ce Grand Cru classé depuis 1983. En prenant de la hauteur vous pourrez admirer la ville de Barr, le château d’Andlau remarquable par ses deux tours et au loin la Plaine d’Alsace. La balade sera ponctuée d’une dégustation de vins au coeur du vignoble.

3 créneaux dans la journée:

10h30

14h

17h

(Rendez-vous 15 min avant l’horaire de départ.)

Balade ouverte à tous dès 12 ans. Prévoir des vêtements confortables et adaptés à la météo ainsi que des chaussures plates et fermées. .

Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Barr vineyards in a whole new way on a Segway tour to the Kirchberg Grand Cru, with exceptional panoramic views of Alsace. A fun and accessible experience, complete with a wine tasting in the heart of the vineyards.

L’événement Découvrez le vignoble du Kircheberg en Segway et savourez son Grand cru Barr a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Barr