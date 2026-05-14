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Fête nationale Barr

Fête nationale Barr lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 1 place de l'Hôtel de Ville

Ville : 67140 Barr

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0

Barr

Fête nationale

1 place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Concerts, animations, feu d’artifice, buvettes associatives et restauration.
Programme à venir… 0  .

1 place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55  manifestations@barr.fr

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English :

Concerts, entertainment, fireworks, community refreshment stands and catering.

L’événement Fête nationale Barr a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Barr

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