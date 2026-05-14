Barr

Fête nationale

1 place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Concerts, animations, feu d’artifice, buvettes associatives et restauration.

Programme à venir… 0 .

1 place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55 manifestations@barr.fr

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English :

Concerts, entertainment, fireworks, community refreshment stands and catering.

L’événement Fête nationale Barr a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Barr