Découvrez l’écomusée des Gorges du Verdon, Musée de la Maison des gorges, La Palud-sur-Verdon

Informations pratiques

Découvrez l’écomusée des Gorges du Verdon 19 et 20 septembre Musée de la Maison des gorges Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Petits et grands peuvent suivre le fil du Verdon : des sommets jusqu’au Grand Canyon en passant par les alpages et les plateaux.

Un quizz pour les enfants est à disposition gratuitement à l’accueil afin de rendre la visite encore plus ludique.

La Maison des Gorges du Verdon vous propose, au gré de la visite, la découverte de l’homme en relation étroite avec la nature.

Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com

Musée de la Maison des gorges Place du Château, 04120 La Palud-sur-Verdon, France La Palud-sur-Verdon 04120 La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492773802 https://www.verdontourisme.com/informations/patrimoine-culturel/chateau-de-la-palud-sur-verdon-5325117id [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}] Une première construction, correspondant à la partie orientale du château actuel, est édifiée dès la fin du XIVe siècle. Remanié à plusieurs reprises, il accueille aujourd’hui la mairie et le musée de la Maison des gorges entre autres.

Petits et grands peuvent suivre le fil du Verdon : des sommets jusqu’au Grand Canyon en passant par les alpages et les plateaux.

©Mairie La Palud sur Verdon