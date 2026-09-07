Découvrez l’église de ce charmant village et son incroyable collection d’objets sacrés, Église Sainte-Catherine, Puygouzon

Informations pratiques

Découvrez l’église de ce charmant village et son incroyable collection d’objets sacrés 19 et 20 septembre Église Sainte-Catherine Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez cette église du XVe siècle, qui abrite de nombreux objets d’arts religieux que vous serez ravis de découvrir avec un guide passionné.

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Église Sainte-Catherine 81120 Labastide Dénat Puygouzon 81120 Labastide-Dénat Tarn Occitanie 0563432743 https://www.puygouzon.fr [{« data »: {« author »: « Laurent Nion », « cache_age »: 86400, « description »: « L’Eglise Sainte-Catherine recu00e8le un petit tru00e9sor : un triptyque reliquaire du 15u00e8me sicu00e8cle qui fut classu00e9 monument historique en 1904. », « type »: « video », « title »: « Labastide-Du00e9nat – Eglise Sainte-Catherine », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fuPIS0axLfY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fuPIS0axLfY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC-CMJT4R7UV-TK7jlkSGRmw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=fuPIS0axLfY »}] L’église Sainte-Catherine se situe à Labastide-Dénat, ancienne commune aujourd’hui rattachée à Puygouzon, dans le Tarn. Édifiée au XVe siècle sur les bases d’une tour plus ancienne, datant probablement du XIe siècle, elle présente les caractéristiques d’une église fortifiée de style gothique méridional, autrefois intégrée au système défensif du village.

L’édifice se distingue par la richesse de son patrimoine mobilier et religieux, liée notamment à l’histoire des anciennes chapelles du château de Labastide-Dénat. Du XIIIe au XVIe siècle, les évêques d’Albi partagèrent en effet la seigneurie du lieu avec la famille Dupuy, châtelaine de Labastide-Dénat.

À l’intérieur, les visiteurs peuvent notamment découvrir des objets d’art sacré, un tabernacle en bois sculpté, peint et doré, ainsi qu’un remarquable triptyque-reliquaire associé aux Annonciades. Cet ensemble témoigne de l’importance spirituelle et historique de cette église rurale, discrète par ses dimensions mais particulièrement riche par les œuvres qu’elle conserve. Parking à proximité

Visitez cette église du XVe siècle, qui abrite de nombreux objets d’arts religieux que vous serez ravis de découvrir avec un guide passionné.

mairie de Puygouzon