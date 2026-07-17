Découvrez l’église Saint-Grégoire en visite libre, Église de Saint-Grégoire, Varen
samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Grégoire · Varen
Informations pratiques
Découvrez l’église Saint-Grégoire en visite libre 19 et 20 septembre Église de Saint-Grégoire Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
⛪ Visite libre de la chapelle de Saint-Grégoire
Que trouve-t-on à Saint-Grégoire ? Une magnifique chapelle du XIIIᵉ siècle, surprenante par ses murs recouverts de papier bleu, qui lui confèrent une atmosphère unique et paisible.
Cette chapelle, discrète mais remarquable, fait partie de la paroisse de Lexos et mérite le détour !
Église de Saint-Grégoire saint grégoire, 82330 Varen Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 65 45 09 http://www.varen.fr/ Église Saint-Grégoire de Saint-Grégoire. L’édifice est référencé dans la base Mérimée et à l’Inventaire général Région Occitanie54. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy parking à proximité
⛪ Visite libre de la chapelle de Saint-Grégoire
© Mairie de Varen
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