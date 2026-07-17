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Découvrez l’église Saint-Grégoire en visite libre, Église de Saint-Grégoire, Varen

samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Grégoire · Varen

Découvrez l’église Saint-Grégoire en visite libre, Église de Saint-Grégoire, Varen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Saint-Grégoire
Adresse
saint grégoire, 82330 Varen
Ville
82330 Varen
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’église Saint-Grégoire en visite libre 19 et 20 septembre Église de Saint-Grégoire Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Visite libre de la chapelle de Saint-Grégoire

Que trouve-t-on à Saint-Grégoire ? Une magnifique chapelle du XIIIᵉ siècle, surprenante par ses murs recouverts de papier bleu, qui lui confèrent une atmosphère unique et paisible.

Cette chapelle, discrète mais remarquable, fait partie de la paroisse de Lexos et mérite le détour !

Église de Saint-Grégoire saint grégoire, 82330 Varen Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 65 45 09 http://www.varen.fr/ Église Saint-Grégoire de Saint-Grégoire. L’édifice est référencé dans la base Mérimée et à l’Inventaire général Région Occitanie54. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy parking à proximité
⛪ Visite libre de la chapelle de Saint-Grégoire

© Mairie de Varen

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